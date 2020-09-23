Путин объяснил правительству и парламенту суть конституционных изменений

https://static.news.ru/photo/92184332-fd8c-11ea-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с членами Совета Федерации.

В ходе общения глава государства обратился к правительству и парламенту, заявив, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.

Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что поправки в Конституцию должны укрепить и усовершенствовать баланс между всеми ветвями власти, при этом сохранив страну как сильную президентскую республику.

Накануне, 22 сентября, президент России внёс в Госдуму пакет законопроектов, направленных на реализацию изменений в Основном законе, передавал NEWS.ru. Президентские инициативы вносят изменения в правовые нормы, касающиеся деятельности Конституционного суда, кабмина, омбудсмена, ФСБ, прокуратуры и ряда других государственных ведомств и институтов. В частности, в законопроекте о правительстве содержится положение, наделяющее президента обязанностью вносить в ГД кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме даётся неделя на рассмотрение кандидатур главы правительства, его заместителей и министров.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.