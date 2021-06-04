Путин обозначил для россиян сроки свободного выезда за границу

https://static.news.ru/photo/2ee82f86-c5bc-11eb-b070-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета в стране достигнет примерно 60%, сообщает ТАСС.

Что касается взаимных поездок, <...> есть ограничения в европейских странах, есть определённые ограничения и у нас. Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы регуляторы в Европе признали действенность российских вакцин такой же, как у препаратов компаний Moderna или Pfizer.

Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок, поскольку заключается долгосрочный контакт на поставку вакцины, — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин оценил попытки ограничить применение российской вакцины за рубежом. Российский лидер заявил, что в период пандемии такие действия партнёров выглядят странными. По мнению российского президента, в период пандемии, когда речь идёт о жизни и здоровье людей, нужно оставить в стороне политические разногласия.