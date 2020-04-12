Общество

Путин обновил состав Общественной палаты России

14:35, 12 апреля 2020 14
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин обновил президентскую часть состава Общественной палаты России. Глава государства утвердил список из 40 представителей общественных организаций, благотворителей и учёных.

Указ президента опубликован 12 апреля на портале правовой информации. Большинство делегатов по президентской квоте 2017 года сохранили места.

Новыми членами ОП стали, например, председатель Союза сыроваров Олег Сирота и помощник президента Татарстана Наталья Фишман, ответственная за благоустройство общественных пространств в республике. 

Как писал NEWS.ru, в апреле глава комиссии ОП по коммунальному хозяйству и строительству Игорь Шпектор раскритиковал предложение освободить россиян от оплаты ЖКУ в условиях распространения коронавируса.

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