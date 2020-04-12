Путин обновил состав Общественной палаты России

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Полный выход из ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса, возможен к лету. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что такая вероятность существует при благоприятном исходе и соблюдении гражданами режима самоизоляции. Cможем быть дисциплинированными <...>, значит, сможем выйти из этой ситуации и будем к лету жать друг...