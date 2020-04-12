Путин обновил состав Общественной палаты России

Владимир Путин обновил президентскую часть состава Общественной палаты России. Глава государства утвердил список из 40 представителей общественных организаций, благотворителей и учёных.
Указ президента
Новыми членами ОП стали, например, председатель Союза сыроваров Олег Сирота и помощник президента Татарстана Наталья Фишман, ответственная за благоустройство общественных пространств в республике.
Как писал NEWS.ru, в апреле глава комиссии ОП по коммунальному хозяйству и строительству Игорь Шпектор раскритиковал предложение освободить россиян от оплаты ЖКУ в условиях распространения коронавируса.
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