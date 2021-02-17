Путин обещал подумать над идеей использования маткапитала на ремонт жилья

https://static.news.ru/photo/630ab526-710d-11eb-bb75-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Рассмотреть возможность использовать деньги из материнского капитала для ремонта квартиры или дома пообещал президент РФ Владимир Путин. С предложением обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава страны заверил, что подумает над его идеей.

Однако Путин отметил, что сейчас, к сожалению, при обналичивании маткапитала много мошенничества.

И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим, — пообещал президент, слова которого приводит ТАСС.

Миронов также предложил ввести компенсацию расходов для выпускников детских домов, которые покинув учреждение вынуждены снимать себе жильё. Путин пояснил в ответ, что в данной области очень много проблем бюрократического и административного характера. В качестве примера глава страны привёл тот факт, что только 25% жилых помещений в доме можно предоставить детям-сиротам. Это, продолжил Путин, сдерживает решение задачи с обеспечением квартирами ребят из детдомов и этот вопрос также нужно рассмотреть.

Путин также дал поручение разобраться с мошенниками на рынке недвижимости, в частности, с чёрными риелторами. Этот вопрос поднял на встрече президента с главами думских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщал NEWS.ru.