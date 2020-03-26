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Президент России во время встречи с предпринимателями обсудил так называемую регуляторную гильотину, которая предполагает снижение административного давления на бизнес и внедрение изменений в части санитарных норм.

Отвечая на просьбу основателя сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой ускорить внедрение санитарных правил, Путин предложил отправить к ней разработчиков реформы.

Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете. Я не шучу. Им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена, — сказал президент.

Путин также добавил, что разработчики тянут с принятием закона, потому что хотят «это сделать аккуратно и внимательно, просмотрев последствия каждого нашего шага».

Новая норма должна заработать с 1 января 2021 года. Она предполагает отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Ранее Путин объяснил опасность «регуляторной гильотины». По его мнению, ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждение начнут «работать днём и ночью, принимая людей», писал NEWS.ru.