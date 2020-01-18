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Глава РФ Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

Мы заткнём поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнём его правдивой фундаментальной информацией, — цитирует политика РИА Новости.

Лидер привёл в пример Израиль, не позволяющий забыть о Холокосте — массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он напомнил, что в скоро посетит ближневосточное государство для участия в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда.

Мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа, — резюмировал Путин.

Президент также пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, все ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.

Ранее Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства, писал NEWS.ru.