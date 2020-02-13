Президент Владимир Путин прокомментировал формулировки члена Совета Федерации Андрея Клишаса по оформлению поправок в Конституцию. По его словам, юридический язык сложен для понимания.
Политик напомнил, что тоже имеет юридическое образование,
Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно — юристов слушать. Как у нас в народе говорят, «без полбанки не разберёшься», это отдельное испытание, — сказал он.
Глава государства добавил, что он согласится со всеми предложениями специалистов, если они будут в рамках действующего законодательства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. Он заявил, что число предложений является серьёзным вызовом. По словам главы государства, от россиян поступило больше 500 идей.
Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.
Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.
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