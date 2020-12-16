Путин оценил идею введения международных сертификатов для привитых от COVID

https://static.news.ru/photo/525dfe2e-4069-11eb-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса граждан.

Что касается этих международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, мы можем, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду, — отметил он.

По его словам, он не знает, насколько в настоящее время возможно получение такого сертификата. Президент пояснил что вопрос вакцинации связан прежде всего с защитой собственного здоровья. Однако, такое решение моет послужить дополнительным барьером на пути распространения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести так называемые электронные сертификаты вакцинации для путешествий. В частности, ВОЗ рекомендовала странам отказаться от «паспортов иммунитета» для выздоровевших от коронавируса. Их предлагается заменить «электронными сертификатами вакцинации».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.