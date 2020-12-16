Путин: нынешний год был непростым

https://static.news.ru/photo/efbcf79e-411b-11eb-87c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что 2020 год был «непростым».

Глава государства на заседании совета лидеров стран СНГ отметил, что пандемия COVID-19 заставила мобилизовать все государственные ресурсы для защиты здоровья российских граждан, передаёт РИА Новости.

Накануне, 17 декабря, журналистка из Магадана в ходе большой пресс-конференции Путина спросила главу государства, плохим или хорошим был 2020 год. Президент отметил, что в уходящем году были свои плюсы и минусы. Главной проблемой Путин назвал пандемию коронавируса. Он добавил, что Россия встретила эту беду достойно и во многих отношениях лучше других государств, писал NEWS.ru.

Президент также указал, что падение ВВП в России по итогам года составляет 3,6%, что меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза, где падение ВВП в ряде случаев достигало под 9%. Также российская экономика чувствует себя лучше, чем экономика США, а международные резервы страны на 4 декабря достигли $587,7 млрд. Кроме того, на 1,8% увеличилось производство в агросекторе России.