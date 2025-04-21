Путин негативно прокомментировал повышение тарифов по ЖКХ Путин назвал индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману россиян

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщила пресс-служба Кремля. Он отметил, что такие решения негативно сказываются на финансовом положении граждан.

Самое главное, вот я хочу обратить и ваше внимание, и всех других коллег, своевременно заниматься ремонтами, своевременно, потому что стоит только на один день упустить — все, — подчеркнул глава государства во время встречи с муниципальными депутатами субъектов России в Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что если своевременно не пересматривать тарифы, последующее повышение становится серьезным ударом по семейному бюджету. По мнению Путина, откладывание вопроса может привести к необходимости выделения федеральных субсидий, чтобы преодолеть последствия скачка цен, что, по его словам, является неоправданной мерой.

Власти на местах должны своевременно заниматься ремонтом жилья, иначе накопленные проблемы будет очень сложно решать в будущем, напомнил президент.

Ранее сообщалось, что признаком подозрительных квитанций за жилищно-коммунальные услуги являются размытые фразы. Они включают такие формулировки, как «Дополнительные услуги», «Прочее» или «Обслуживание оборудования», и не содержат информации о конкретном объеме работ.