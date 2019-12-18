https://static.news.ru/photo/8c3ac516-2259-11ea-b274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что его отношение к законопроекту о домашнем насилии «смешанное». Он не читал документ, но получил подробный доклад от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политик напомнил о принятой в Советском Союзе практике.

Силой не заставишь любить. Раньше обращались в парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект? Не знаю, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что выступает против любого насилия, в том числе внутри семьи.

Я против любого насилия, в том числе в семье. К детям, к женщинам. Когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков, — сказал он.

Путин добавил, что за некоторые нарушения можно наказывать действующими нормами о хулиганстве или нанесении побоев.

Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? — ответил он.

О том, нужен ли такой закон, нужно говорить после того, как он пройдёт «проверку в обществе», заключил президент.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.