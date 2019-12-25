https://static.news.ru/photo/b8ab8f3c-274e-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов не стал обсуждать уголовные дела против бизнесменов.

Не обсуждались, — цитирует ТАСС Пескова.

В беседе приняли участие более 60 бизнесменов из разных округов. Среди них руководители частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на этой встрече президент пошутил про «царские интерьеры» Александровского зала Кремля.