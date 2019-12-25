Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов не стал обсуждать уголовные дела против бизнесменов.
Не обсуждались, —
цитируетТАСС Пескова.
В беседе приняли участие более 60 бизнесменов из разных округов. Среди них руководители частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на этой встрече президент пошутил про «царские интерьеры» Александровского зала Кремля.
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