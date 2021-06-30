Путин не смог ответить на вопрос о дистанционном обучении

Президент Владимир Путин не смог дать точный ответ на вопрос третьеклассника о том, как будут заниматься школьники в новом учебном году — в классах или дистанционно.

Президент заявил, что у него нет точного ответа на вопрос, поскольку неизвестно, как будет складываться ситуация с коронавирусом. При этом он выразил надежду на то, что школьники будут всё-таки учиться очно. Во всяком случае, младшеклассники.

Ранее глава государства заявил, что региональные власти делают всё, чтобы не допустить повторного введения общероссийского локдауна.

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Ранее в министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских образовательных учреждениях предполагается начать в очном формате. По его словам, о вероятности дистанционного обучения речь пока не идёт. Если не произойдёт нового всплеска заражений коронавирусом, школьники 1 сентября сядут за парты.