Валентин Юмашев Валентин Юмашев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не имел возможности прочитать полную версию интервью BBC с экс-главой администрации первого президента страны Бориса Ельцина Валентином Юмашевым.

При этом, отвечая на вопрос, прочёл ли российский лидер более краткую версию беседы, опубликованной ранее, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства не имеет возможности читать каждое интервью.

Ведётся много дискуссий о новейшей истории нашей страны. Президент просто не имеет физической возможности этим заниматься, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Юмашев рассказал, как Анатолий Чубайс с Алексеем Кудриным повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина передать власть Владимиру Путину.

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