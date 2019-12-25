https://static.news.ru/photo/67ec3a94-2706-11ea-8077-fa163e074e61_660.jpg Валентин Юмашев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не имел возможности прочитать полную версию интервью BBC с экс-главой администрации первого президента страны Бориса Ельцина Валентином Юмашевым.

При этом, отвечая на вопрос, прочёл ли российский лидер более краткую версию беседы, опубликованной ранее, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства не имеет возможности читать каждое интервью.

Ведётся много дискуссий о новейшей истории нашей страны. Президент просто не имеет физической возможности этим заниматься, — отметил он.