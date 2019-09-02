https://static.news.ru/photo/f30f5a0a-cd71-11e9-bd82-fa163e074e61_660.jpg 2 сентября 2019. Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна. В июле Тулунский район пострадал от сильного паводка. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими от летнего паводка, пообещал, что режим ЧС в Иркутской области не будет отменён до тех пор, пока не решатся все жилищные вопросы.

До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять, — цитирует ТАСС Путина.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате наводнения погибли 25 человек, были подтоплены около 17,4 тысячи домов.

Как писал News.ru, Путин поздравил учеников тулунской школы с Днём знаний. Российский лидер зашёл в класс во время урока математики и обратился к детям с небольшим напутствием. Политик пообещал, что скоро все ребята вернутся в школу № 20, которая была разрушена в результате наводнения.