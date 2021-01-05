Путин не откажется от посещения храма в Рождество из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d2b47b9e-4f4a-11eb-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе, — цитирует издание «Подъём» Пескова.

В предыдущие годы Путин посещал на Рождество Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. В этом году в преддверии праздника в СМИ появилась информация, что российский лидер может встретить Рождество в церкви Николы на Липне.

Ранее стало известно, что в храм Христа Спасителя на богослужение в Рождество прихожан будут впускать по билетам. Причиной введения таких мер в Русской православной церкви (РПЦ) назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Как сообщал NEWS.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.