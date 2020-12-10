Путин не нашёл связи между самоубийством Славиной и действиями следователей

https://static.news.ru/photo/f092129e-3ae5-11eb-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гибель нижегородской журналистики Ирины Славиной, которая покончила с собой, напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Во время мероприятия член СПЧ Евгений Мысловский заявил, что правоохранительные органы, по его мнению, уделяли чрезмерное внимание журналистке, в частности устроили у неё рано утром обыск несмотря на то, что она была лишь свидетелем по делу. В ответ на это Путин поинтересовался, возбуждали ли против Славиной уголовное дело. Оказалось, что нет.

Я просто не понимаю, в чём была причина тогда для суицида, если она не была даже [фигуранткой дела], — подчеркнул президент.

Правозащитник отметил, что погибшая была психически неуравновешенной.

Это напрямую не связано всё-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия, — считает российский лидер.

Главный редактор издания KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина — это псевдоним) покончила с собой 2 октября у здания МВД в Нижнем Новгороде. До этого она оставила сообщение на своей странице в Facebook, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. За некоторое время до гибели у неё в квартире прошёл обыск. Позже родственники погибшей написали в социальной сети, что за её смерть несут ответственность люди, организовавшие и осуществлявшие давление на журналистку. Никаких конкретных имён названо не было.

Как писал NEWS.ru, 7 декабря Следственное управление СК России по Нижегородской области вновь отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной. Следователь заявил об отсутствии признаков доведения журналистки до самоубийства. В ведомстве также сослались на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой указывают на наличие у погибшей психического расстройства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать расследование смерти журналистки. Он заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.