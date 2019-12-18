Глава РФ Владимир Путин не исключает появление в России женщины-президента. По его словам, слабый пол привносит в политику женское начало. Станет меньше агрессии, что будет востребовано, передаёт корреспондент NEWS.ru с ежегодной итоговой пресс-конференции руководителя государства.
Кроме того, лидер допустил внесение отдельных поправок в российскую конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной.
Президент заметил, что высший нормативный акт является «живым инструментом», который «должен соответствовать развитию общества». Однако менять конституцию в целом не стоит, также не нуждается в правках и основная часть.
Вместе с тем Путин допустил изменения в статье о количестве президентских сроков — по мнению президента, из неё можно убрать слово «подряд» из формулировки «не более двух сроков подряд».
Ранее президент России назвал главную ошибку властей СССР. Владимир Путин посчитал, что советские лидеры в своих идеологических размышлениях не учли геополитической составляющей.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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