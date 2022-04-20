Путин не исключил дополнительную поддержку студентов-волонтёров

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» допустил рассмотрение дополнительных мер поддержки студентов-волонтёров, передаёт РИА Новости. Он отметил, что стипендий в России много, но специальные поощрения «активных и креативных» представляют собой только гранты.

Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться, — заявил Путин.

Он добавил, что стипендию выдают прежде всего за особые успехи в учёбе или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.

Ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что выпускники школ продолжат получать пенсию по потере кормильца вплоть до 1 сентября, независимо от результатов вступительных экзаменов в вуз. После успешного поступления в высшее учебное заведение новоиспечённые студенты продолжат получать выплаты до 23 лет.

В феврале стало известно, что в Москве молодые кинематографисты смогут получить стипендии на оплату обучения и возможность побороться за грант мэра столицы. Соответствующий указ был подписан руководителем департамента культуры города Александра Кибовского 17 февраля. По данным СМИ, Москва будет ежегодно предоставлять по 10 таких стипендий, не исключено, что в будущем их количество может увеличиться.