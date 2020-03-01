https://static.news.ru/photo/4ea1806e-5c6f-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Владислав Листьев Фото: Mikhail Svischev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность возобновления расследования убийства журналиста и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

Он затруднился точно сказать, возможно ли возобновить уголовное дело «чисто юридически». По словам Пескова, президент России Владимир Путин «вполне может» дать такое поручение.

До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счёт, — подчеркнул Песков.

Журналисты Алексей Пивоваров, Родион Чепель и телеведущая Ксения Собчак обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить расследование убийства Листьева.

NEWS.ru сообщал, что жена журналиста Альбина Назимова рассказала следователю по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Борису Уварову, что у Листьева были проблемы с олигархом Борисом Березовским (умер в 2013 году) и его партнёром по бизнесу Бадри Патаркацишвили (умер в 2008 году). По её словам, они постоянно «доставали» Листьева, звоня ему днём и ночью по телефону. После этого журналист нервничал и замыкался в себе. Уваров пояснил, что попросил Назимову повторить её показания под запись, однако она отказалась.

Владислав Листьев был убит двумя выстрелами 1 марта 1995 года в подъезде дома на Новокузнецкой улице. Следователи считали, что преступление было связно с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ. Заказчики убийства не найдены до сих пор. Следствие было приостановлено в 2009 году.