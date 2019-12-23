Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Чечне в 1990-е годы не столько виной правительства региона, сколько «общей виной России».
Наша общая вина — России, что довела до такого состояния, — цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер вспомнил, что в ходе встречи первый президент Чечни Ахмат Кадыров признался ему, что имел своё неформальное формирование. По его словам, в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду.
Как ранее писал NEWS.ru, герой России Александр Головашкин рассказал, что во время войны в Чечне ситуацию дестабилизировали другие заинтересованные государства. К примеру, оружие террористам поставляли из Турции, а США помогали боевикам по дипломатическим каналам.
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