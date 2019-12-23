https://static.news.ru/photo/4d523092-25aa-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Uzakov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Чечне в 1990-е годы не столько виной правительства региона, сколько «общей виной России».

Наша общая вина — России, что довела до такого состояния, — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер вспомнил, что в ходе встречи первый президент Чечни Ахмат Кадыров признался ему, что имел своё неформальное формирование. По его словам, в те времена можно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду.

Как ранее писал NEWS.ru, герой России Александр Головашкин рассказал, что во время войны в Чечне ситуацию дестабилизировали другие заинтересованные государства. К примеру, оружие террористам поставляли из Турции, а США помогали боевикам по дипломатическим каналам.