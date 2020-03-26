Важнейшей задачей, стоящей перед правительством, является сохранение жизни и здоровья граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.
При этом он отметил, что для этого необходимы ресурсы, которых не хватит, если экономика начнёт «ложиться» из-за обрушения мировых рынков и распространения коронавируса.
Мы должны работать сразу по нескольким направлениям, — подчеркнул глава государства во время встречи с предпринимателями.
Путин добавил, что в жизни «всё очень взаимосвязано»,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство имеет достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать из-за пандемии коронавируса. По его словам, в период сложностей важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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