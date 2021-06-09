Путин назвал Украину «порождением советского периода»

https://static.news.ru/photo/f1302248-c949-11eb-a6f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского коллеги Владимира Зеленского, по которому русские не попали в список коренных народов страны. Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Украина возникла как порождение советского периода.

Политик подчеркнул, что относится к документу «разумеется, отрицательно» и по-другому относиться к этому нельзя.

Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо, — сказал он.

Путин уверен, что таким образом украинские власти разделяют граждан на коренных и некоренных, что похоже на идеи нацистской Германии. По его словам, законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не было. Он предположил, что другие страны не будут отвечать на это.

Это такой мощный, очень серьёзный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным, — добавил он.

Путин уверен, что из-за документа сотни тысяч или миллионы украинцев будут вынуждены переехать или переписать свою национальность.

Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счёт более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении [вопроса] начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим, — заключил президент.

В конце мая Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В тексте говорится, что «коренным народом может быть народ, который не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».