Путин назвал способ снизить агрессию и травлю в интернете

https://static.news.ru/photo/27572ac6-3bcc-11eb-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на повышении уровня культуры в российском обществе и в СМИ, чтобы для самих россиян сцены насилия и травля в интернете и соцсетях стали неприемлемыми.

Об этом он сказал на встрече с членами СПЧ. Журналистка Марина Ахмедова обратила внимание президента на проблему интереса к насилию на телевидении, роста агрессии и травли в соцсетях. Она отметила, что часто это делается только ради трафика и денег. Журналистка спросила главу государства, что с этим можно сделать.

Нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться, — ответил Путин.

По его словам, необходимо развивать также профессиональную культуру и «то, что называется самоограничениями в определенных средах». Он также выразил надежду на то, что это будет «укрепляться в некоторых средствах массовой информации», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жёсткие ограничения могут вызвать обратную реакцию, но иногда меры нужны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.