Путин назвал способ борьбы с переписыванием истории

https://static.news.ru/photo/ce028d46-406a-11eb-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия должна быть сильной и самодостаточной, чтобы не допустить переписывания истории в интересах других государств.

Глава государства отметил, что Москве необходимо демонстрировать успехи в том числе и в экономике, чтобы успешно бороться с историческим ревизионизмом. Путин добавил, что нужно развивать политическую систему страны — только так гражданам можно внушить уверенность в правильности государственного курса. Также президент указал, что отношения с партнёрами на международной арене нужно строить исходя из обоюдного соблюдения интересов сторон.

Ну и, конечно, [нужно] не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю. Не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться, — подчеркнул Путин.

Ранее Служба внешней разведки России представила публике рассекреченные архивные материалы. Как передавал NEWS.ru, в документах СВР есть указания на то, что уже весной 1945 года Великобритания пыталась принизить роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и выставить на первый план успехи союзников. В частности, в направленной 7 мая 1945 года из Каира в Москву советским резидентом в Египте Павлом Журавлёвым телеграмме говорится, что Лондон использовал для продвижения своих интересов цензуру в отношении британской и зарубежной прессы.