Путин назвал слишком долгим срок ожидания результатов теста на COVID-19

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Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Государственным научным центром «Вектор», в скором времени поступит в гражданский оборот. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что пока речь идёт о небольших партиях препарата. Ожидается, что до 10 декабря они станут доступны. Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Сегодня получено разрешение на три...