Путин назвал слишком долгим срок ожидания результатов теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ce664c0-2997-11eb-8594-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина заявила, что граждане высказывают недовольство слишком долгими сроками получения результатов ПЦР-теста на коронавирус.
Заместитель председателя правительства сообщила, что была осуществлена оптимизация исследований. Путин заметил, что нормативный срок получения результатов анализов действительно слишком долгий.
Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, всё-таки это тоже долго. 48 часов — это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи, — цитирует президента ТАСС.
Как передавал NEWS.ru, ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова выпустила постановление, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.
По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Также отмечена рекордная смертность — от COVID-19 за прошедшие сутки скончались 456 человек.