Путин назвал ситуацию с наркотиками в России сложной

https://static.news.ru/photo/d8693028-2800-11eb-95f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе заседания Совбеза Путин потребовал активнее бороться с этой проблемой. При этом он признал, что определённые результаты в борьбе с наркоманией в РФ есть. Глава государства заявил, что число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось более чем на четверть за десять лет. Но отметил, что цифры статистики не должны успокаивать.

Ведь и наркобизнес и наркопотребление носят скрытый латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остаётся сложной, — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений. Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года — было 145 тысяч. При этом из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и накрыли в частном доме, находящемся на территории Владимирской области, подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным, сообщили представители ЦОС ФСБ.