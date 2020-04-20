Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной

Президент Владимир Путин рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, ситуация с COVID-19 сейчас сложная.
Он напомнил, что инфицированные есть во всех регионах страны, несмотря на сдерживание эпидемии профилактическими мерами,
Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы, — подчеркнул он в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Политик обратился к принимающим участие в мероприятии экспертам. Он отметил, что оценки и рекомендации профессионалов нужны властям всех уровней.
Вы знаете, что ситуация остаётся сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, — добавил он.
Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не прошла, поэтому усилия по борьбе с инфекцией должны продолжаться.
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
Добавьте наши новости в избранные источники