Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной

https://static.news.ru/photo/4529dd34-82fc-11ea-8c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, ситуация с COVID-19 сейчас сложная.

Он напомнил, что инфицированные есть во всех регионах страны, несмотря на сдерживание эпидемии профилактическими мерами, передаёт «Интерфакс».

Мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы, — подчеркнул он в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Политик обратился к принимающим участие в мероприятии экспертам. Он отметил, что оценки и рекомендации профессионалов нужны властям всех уровней.

Вы знаете, что ситуация остаётся сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не прошла, поэтому усилия по борьбе с инфекцией должны продолжаться.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.