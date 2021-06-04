Путин назвал две насущные проблемы экономики

https://static.news.ru/photo/8c4db364-c547-11eb-8d02-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: РИА Новости

Ситуация на рынке труда и инфляция являются на данный момент самыми актуальными проблемами в экономике России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ПМЭФ.

У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас, какие? Рынок труда, его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас — 5,2%. И вторая – инфляция, — сказал президент.

Ранее, выступая на ПМЭФ, Путин выразил надежду на то, что инфляция в России по итогам текущего года опустится ниже 5%.

Как сообщалось, Всемирный банк дал совет России, как победить бедность. Содействовать этому может введение минимального гарантированного дохода с выплатой пособий тем, чей заработок ниже этого уровня. Эксперты полагают, что эта программа могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами по избавлению семей от бедности.