Президент РФ Владимир Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны, сказал он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз, — сказал президент в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.

Как подчеркнул Путин, в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах, пояснил он.

Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, российский президент отметил, что и сам тогда подрабатывал частным извозом.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что к распаду СССР привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы. Он также отметил, что к концу существования Советского Союза элите недоставало политической воли, чтобы вовремя изменить систему и решить множество проблем. Также на развал СССР оказали существенное влияние волнения в прибалтийских республиках и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года. По его словам, это и стало сигналом для остальных республик Советского Союза.

Ранее Назарбаев рассказал о ссоре между бывшим главой Советского Союза Михаилом Горбачёвым и первым президентом России Борисом Ельциным, которая произошла после подписания соглашений о распаде СССР.