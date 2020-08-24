Путин назвал одну из главных проблем России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от ответа на вопрос, ведётся ли слежка за оппозиционером Алексеем Навальным, предложив узнать об этом у спецслужб.

Как передаёт «Газета.ru», представитель Кремля заявил, что не все оперативно-разыскные мероприятия специальных служб согласовываются с президентской администрацией и другими ветвями власти. Это прерогатива специальных служб. Проверить достоверность этой информации можно...