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Путин назвал одну из главных проблем России

14:14, 24 августа 2020 10
Фото: kremlin.ru

Одной из ключевых в России остаётся проблема трудоустройства граждан. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Свою позицию он озвучил в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Ясно, что это (уровень безработицы. — NEWS.ru) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно, — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также рекомендовал главе региона обратить внимание на рынок труда.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство продолжает проводить политику удержания безработицы на минимально возможном уровне. В качестве основного инструмента для этого используется способ максимального сокращения времени поиска новой работы.

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