Путин назвал одну из главных проблем России

Одной из ключевых в России остаётся проблема трудоустройства граждан. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.
Свою позицию он озвучил в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Ясно, что это (уровень безработицы. — NEWS.ru) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно, — цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер также рекомендовал главе региона обратить внимание на рынок труда.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство продолжает проводить политику удержания безработицы на минимально возможном уровне. В качестве основного инструмента для этого используется способ максимального сокращения времени поиска новой работы.