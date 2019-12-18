https://static.news.ru/photo/8ef76eba-224c-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин жёстко прокомментировал идею сдачи блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Вы придурки? Вас бы никого не было, — заявил глава РФ во время пресс-конференции.

Лидер заявил, что во время противостояния c нацистами речь шла не только об уничтожении советского государства, но и вымирании целых народов СССР, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Говоря об эпохе СССР, Путин добавил, что вожди в своих идеологических размышлениях не учли геополитической составляющей. Сейчас в РФ насчитывается свыше 2000 болевых точек в национально-территориальном вопросе, созданных при СССР.

Также глава РФ заявил, что тело Владимира Ленина не стоит выносить из мавзолея на Красной площади в Москве, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером, передаёт корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции руководителя страны.

Лидер РФ не согласился с тем, что Россия всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.