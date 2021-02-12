Путин назвал причину протестов в России

https://static.news.ru/photo/b5a0d02a-6eb7-11eb-a7cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с протестами в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением глава государства поделился во время встречи с главными редакторами СМИ.

Фигуранта этого используют именно сейчас. Когда у людей возникает недовольство уровнем доходов, тем, как они живут, то кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. На это расчёт. Власть должна набраться терпения и работать ритмично, — сказал Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ, фрагменты которой были обнародованы Кремлём.

Также российский лидер высказался и о будущем экономическом развитии страны.

Мы не случайно выработали целую систему способов развития отраслей экономики, социальной сферы. В том числе и городов. Постепенно всё будем делать. И делаем. Люди оценивают свою жизнь не потому, что было вчера или 10 лет назад, а потому, что хочется, чтобы было завтра. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития, — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Алексея Навального специально готовилась, хотя сам он подвернулся под руку. Глава ведомства считает, что оппозиционера «готовили достаточно солидно, если взять историю о подготовке известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей». Лавров добавил, что оппозиционера постоянно охраняли несколько представителей служб безопасности ФРГ. На уточняющий вопрос, от кого его охраняли, Лавров добавил, что «может быть, не столько охраняли, сколько направляли».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.