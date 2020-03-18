https://static.news.ru/photo/af0ecea2-68ea-11ea-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После проведения пенсионной реформы в России, в отличие от Франции, были сохранены практически все льготы. Об это заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер сравнил проведение пенсионной реформы в России и во Франции. По его словам, в европейском государстве проект вызвал несогласие со стороны общества, вплоть до организации профсоюзных манифестаций. Главной проблемой пенсионной реформы во Франции, подчеркнул президент, является вопрос о льготном выходе на пенсию, с «приравниванием практически всех под одну гребёнку».

Путин подчеркнул, что французский лидер Эммануэль Макрон с экономической точки зрения поступает верно и обоснованно. Но в России реформа прошла иначе, и в стране сохранились почти все льготы.

Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство, — цитирует Путина ТАСС.

Как ранее передавалNEWS.ru, президент рассматривает вопрос поддержки отдельных категорий граждан за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Российский лидер отметил, что объём Фонда уже перешёл отметку в 7% ВВП и это позволяет начать инвестировать за его счёт.