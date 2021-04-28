Путин назвал преимущества российской медицины в пандемию

Президент Владимир Путин сравнил российскую медицину с зарубежной. По его словам, отечественная система здравоохранения оказалась лучше подготовлена к пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Глава государства
Что касается коронавируса, то, по словам президента, отечественная медицина оказалась более устойчивой, более мобильной и более гибкой к ситуации и отреагировала на неё очень быстро.
Ранее сообщалось, что Россия окажет помощь Индии в борьбе с COVID-19. В ближайшее время туда будут доставлены ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.