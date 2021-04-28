Путин назвал преимущества российской медицины в пандемию

https://static.news.ru/photo/22b40be0-a820-11eb-b57a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин сравнил российскую медицину с зарубежной. По его словам, отечественная система здравоохранения оказалась лучше подготовлена к пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил хороший уровень подготовки российских медиков, включая представителей младшего и среднего звена. Ещё одним преимуществом перед другими странами он назвал наличие в РФ поликлинической сети.

Что касается коронавируса, то, по словам президента, отечественная медицина оказалась более устойчивой, более мобильной и более гибкой к ситуации и отреагировала на неё очень быстро.

Ранее сообщалось, что Россия окажет помощь Индии в борьбе с COVID-19. В ближайшее время туда будут доставлены ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.