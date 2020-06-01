Путин назвал определяющие жизненный успех качества

https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Трудолюбие и целеустремлённость являются составляющими, необходимыми для успеха в жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь по случаю Международного дня защиты детей. Важными свойствами личности глава государства назвал доброту и человечность.

Российский лидер провёл совещание с многодетными семьями. Путин подчеркнул, что семья даёт возможности раскрыться тому таланту, который есть в каждом ребёнке, а то, как каждый юный гражданин воспользуется этими возможностями, зависит от него самого.

И решающее здесь — ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремлённость, доброта и человечность, — цитирует президента ТАСС.

Путин в День защиты детей высказался также о роли родителей в сохранении традиционных устоев России. Президент отметил, что «родительство» является «вкладом абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал любви, крепости семейных уз и преемственности поколений», писал NEWS.ru.