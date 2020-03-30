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Режим самоизоляции, введённый в Москве и Московской области, является оправданной мерой. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, политик обратился к гражданам страны старше 65 лет и призвал их оставаться в самоизоляции.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Эти изменения приняты в рамках правового режима «повышенной готовности». Текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной, что позволяло бы вводить ограничения прав и свобод граждан. Как отмечают юристы «Агоры», режим повышенной готовности не предполагает тех ограничений, которые введены последним указом мэра Москвы.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались, писал NEWS.ru.