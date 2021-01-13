Путин назвал непредсказуемой ситуацию с мутациями коронавируса

https://static.news.ru/photo/eecca790-565a-11eb-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Предсказать развитие ситуации с новыми штаммами COVID-19 пока невозможно, поэтому необходимо сохранять коечный фонд. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Глава государства добавил, что коечным фондом нужно «очень грамотно, тонко управлять, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, — цитирует пресс-служба Кремля президента.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм COVID-19 обнаружен в 25 странах Европы, включая Россию. Там отметили, что это может привести к началу новой пандемии. Кроме того, в организации предупредили, что при отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить распространение нового штамма, он ещё больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные медучреждения.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных ковид-госпиталях свободны порядка 7,6 тысячи коек, что на две тысячи больше, чем в конце декабря. При этом он отметил, что пока ощутимого снижения уровня госпитализации заразившихся COVID-19 не произошло, несмотря на наращивание темпов вакцинации.