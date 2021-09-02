Путин назвал недопустимыми сбои в продаже льготных авиабилетов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:25, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что жители Дальнего Востока весь год должны иметь доступ к льготным авиабилетам. Об этом он сказал на совещании в рамках Восточного экономического форума.
В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты. Либо исчерпан лимит этих авиабилетов — хотя до конца года ещё много времени, — либо регион вовсе не получил субсидий. Такая ситуация, конечно, недопустима, — сказал Путин.
Ранее стало известно, что Росавиация разрешила туристическим операторам страны формировать полётную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города России.
О том, какими осенью будут цены на курортах, рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев. По его словам, подешевеет отдых на курортах Турции и России, а в Египте начнётся самый сезон. Есть также небольшие шансы на то, что авиабилеты на российские курорты подешевеют в связи с закрытием туристического сезона.