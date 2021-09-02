Путин назвал недопустимыми сбои в продаже льготных авиабилетов

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На портале госуслуг стал доступен цифровой сервис, позволяющий зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что теперь для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет пользователя...