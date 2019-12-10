Президент России Владимир Путин назвал «крайностью» слова об отсутствии презумпции невиновности в России.
Подобные заявления российский лидер часто слышит от своих друзей-адвокатов.
Я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это всё-таки крайняя позиция, —
цитируетТАСС Владимира Путина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян могут освободить от ответственности за самооборону. Для этого общественники из движения «Право на оружие» предложили отменить ряд законопроектов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен