Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал «крайностью» слова об отсутствии презумпции невиновности в России.

Подобные заявления российский лидер часто слышит от своих друзей-адвокатов.   

Я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это всё-таки крайняя позиция, — цитирует ТАСС Владимира Путина. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян могут освободить от ответственности за самооборону. Для этого общественники из движения «Право на оружие» предложили отменить ряд законопроектов. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях