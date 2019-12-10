https://static.news.ru/photo/d7d381bc-1b55-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал «крайностью» слова об отсутствии презумпции невиновности в России.

Подобные заявления российский лидер часто слышит от своих друзей-адвокатов.

Я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это всё-таки крайняя позиция, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян могут освободить от ответственности за самооборону. Для этого общественники из движения «Право на оружие» предложили отменить ряд законопроектов.