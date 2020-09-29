Путин назвал коронавирус тихим и опасным противником

https://static.news.ru/photo/b905a39e-0256-11eb-aee5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России назвал необходимыми введённые меры по сдерживанию распространения коронавируса, призвав граждан соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Конечно, маски, социальная дистанции, тому подобное, тем более, изоляция, определенные и известные ограничения по местам учёбы, работы, безусловно, — это всё людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что <...> весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником, — передаёт РИА Новости слова президента.

Он добавил, что инфекционные заболевания, такие как коронавирус, это незаметная, тихая и крайне опасная угроза.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса российского производства.