Путин назвал количество заболевающих COVID после прививки

После вакцинации коронавирусом заболевают примерно 10% привившихся. Однако болезнь они переносят в лёгкой форме. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что последствия коронавируса, перенесённого без прививки, могут быть значительно тяжелее побочных эффектов от вакцинации. Он подчеркнул, что в России не зафиксировано ни одного летального исхода среди привившихся.

Очень известные всей стране люди заболели коронавирусом уже после прививок, люди из ближайшего окружения и близкие мои тоже болели, но легко, — поделился президент РФ.

Путин добавил, что в вопросах вакцинации следует руководствоваться не слухами, а мнением специалистов.

Кроме того, глава государства также заявил, что привился отечественным препаратом «Спутник V». Им же обезопасила себя от инфицирования одна из его дочерей.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени от коронавируса в России привились 23 млн человек. Темпы вакцинации в последнее время повысились.