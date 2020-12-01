Путин назвал Ирину Антонову «великим подвижником»

https://static.news.ru/photo/01b534cc-3404-11eb-a770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. По словам российского лидера, Антонова по праву снискала общественное признание.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Ирины Александровны Антоновой... За годы неустанной и востребованной работы она внесла поистине уникальный личный вклад в развитие музейного дела, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что Антонова всю свою жизнь служила культуре России.

Антонову 15 ноября госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.