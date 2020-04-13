Путин назвал города с высоким риском при пандемии

https://static.news.ru/photo/e60e5148-7d8a-11ea-9ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва, Московская область и города-миллионники являются территориями с повышенным риском в условиях пандемии.

Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, которое проходило в режиме видеоконференции, передаёт «Газета.ru».

Кроме того, российский лидер предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков, а также не исключил задействование Минобороны в борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону.