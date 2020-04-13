Путин назвал города с высоким риском при пандемии

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва, Московская область и города-миллионники являются территориями с повышенным риском в условиях пандемии.
Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, которое проходило в режиме видеоконференции,
Кроме того, российский лидер предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков, а также не исключил задействование Минобороны в борьбе с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону.
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