Путин назвал главную цель своей работы

https://static.news.ru/photo/a12ac994-4f6c-11eb-8aed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Безопасность государства невозможно обеспечить без макроэкономической стабильности, но главной целью является улучшение жизни людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, невозможно управлять финансами и развивать экономику страны без макроэкономической стабильности. Если не развивать эти сферы, тогда нельзя обеспечить обороноспособность и безопасность государства.

Но в конечном-то счёте цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера, —заявил Путин на совещании по социальным вопросам.

Он уточнил, что речь идёт о разных вопросах, которые объединяет работа государственных структур по социальной защите граждан, а также по выполнению поручений в 2021 году.

Ранее российский президент сообщил о создании фонда для помощи детям с редкими заболеваниями, который получил название «Круг добра». Его главной целью станет поддержка детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Этот фонд будет наполняться за счёт повышения НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.

Как писал NEWS.ru, Путин призвал правительство «вытаскивать людей из трущоб». Глава государства поинтересовался о механизмах решения проблемы переселения россиян из аварийного жилья во время прошедшего совещания. Он выступил за расселение трущоб и потребовал не допускать новых аварийных домов.