Стало известно о реакции Путина на гибель главы МЧС Зиничева
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:03, 08 сентября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Представитель Кремля назвал смерть руководителя ведомства «большой утратой» и вспомнил о годах совместной работы российского лидера и чиновника, передаёт РИА Новости.
Это большая утрата, их связывали многие годы совместной работы, — заявил Песков.
В ходе учений МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций, проходивших в городе Дудинка, 55-летний Евгений Зиничев умер, пытаясь спасти оператора, который сорвался со скалы. Глава МЧС прыгнул за ним в воду, однако разбился о каменный выступ. Оба пострадавших скончались в вертолёте, не долетев до больницы.
Временно исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель Зиничева генерал-полковник Александр Чуприян. Он родился 23 марта 1958 года в городе Ухта республики Коми. С 2006 по 2018 год был заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 4 июня 2018 года был назначен первым заместителем главы МЧС. Чуприян награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, а также ведомственными наградами.