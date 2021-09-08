Стало известно о реакции Путина на гибель главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Представитель Кремля назвал смерть руководителя ведомства «большой утратой» и вспомнил о годах совместной работы российского лидера и чиновника, передаёт РИА Новости.

Это большая утрата, их связывали многие годы совместной работы, — заявил Песков.

В ходе учений МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций, проходивших в городе Дудинка, 55-летний Евгений Зиничев умер, пытаясь спасти оператора, который сорвался со скалы. Глава МЧС прыгнул за ним в воду, однако разбился о каменный выступ. Оба пострадавших скончались в вертолёте, не долетев до больницы.