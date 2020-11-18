Путин назвал героизмом удалённую работу заболевших COVID-19 врачей

https://static.news.ru/photo/fb07a2d0-299b-11eb-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сравнил удалённую работу врачей, заболевших коронавирусом, с подвигами времён Великой Отечественной войны.

По словам главы государства, такого поведения нельзя требовать от всех и тем более распространять эту практику на регионы. Об этом Путин заявил на совещании с правительством, комментируя выступление руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова. В своём выступлении Кузнецов предложил распространять региональную практику, когда врачи, болеющие коронавирусом в лёгкой форме, удалённо помогают в работе своим коллегам, передаёт ТАСС.

Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма, — сказал президент, напомнив о подвигах стрелка Александра Матросова и лётчика Виктора Талалихина.

По мнению российского лидера, можно только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, когда врачи, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Однако нельзя кого-то побуждать к этому, это личный выбор каждого человека, в данном случае медработника, считает Путин.

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусом на территории России складывается непросто. Политик отметил, что проблема COVID-19 всегда будет так или иначе оставаться в поле зрения.

По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Темп прироста составляет 1,1%. Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербург (2215) и Подмосковье (864). Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов, писал NEWS.ru.