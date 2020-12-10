Путин назвал чушью ответственность за передачу общедоступных сведений

https://static.news.ru/photo/48b0ca32-3afb-11eb-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает чушью и трагикомедией попытки привлечения человека по статье о госизмене за передачу находящихся в открытом доступе сведений.

Глава государства провёл встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На ней журналистка Екатерина Винокурова высказала мнение, что уголовную статью о госизмене необходимо дорабатывать, поскольку под её действие подпадает в том числе информация, которая находится в открытых источниках. Глава государства подчеркнул, что госизмена является тяжким преступлением, предательством своего народа и все предатели должны быть сурово наказаны.

Другое дело, что если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретной по самому факту её опубликования, конечно, тогда это полная чушь. И я на это обязательно посмотрю. Если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Но этого нельзя допускать, — отметил Путин.

Если человек использует информацию, находящуюся в широком доступе, то он не может привлекаться за её кражу или передачу кому-либо, считает президент.

Также глава государства прокомментировал уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Путин подчеркнул, что его осудили не за журналистскую деятельность, а за период работы в качестве советника в Роскосмосе. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер оговорился, когда сказал, что Иван Сафронов уже осуждён.

Как писал NEWS.ru, ранее российский учёный Владимир Лапыгин, осуждённый за государственную измену, освободился по УДО.