Путин возмутился разговорами о безразличии РФ к экологии

https://static.news.ru/photo/ae1995c6-c52e-11eb-bcc7-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Huwiler/http://imagebroker.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал чушью, мифом и откровенным передёргиванием фактов разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата. Его слова приводит ТАСС.

Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать — это чушь, это миф, а то и откровенные передёргивания, — сказал он.

Глава государства также уточнил, что Россия продолжит заботиться об экологии и продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов. Кроме того, будет модернизирована утилизация природного газа. В свою очередь это позволит снизить количество выбросов, которые и влияют на глобальное потепление, меняют климат планеты.

Помимо этого, президент РФ призвал работать над расширением заповедников и национальных парков в России. В таких местах часто обитают редкие представители флоры и фауны, а расширение территорий позволит сохранить их.

Ранее российского президента Владимира Путина пригласили на международные переговоры по климату. Саммит пройдёт на территории Глазго, Шотландия.