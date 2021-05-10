Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

https://static.news.ru/photo/afffd3c0-b18b-11eb-b682-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что 21,5 млн россиян уже прошли через процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране, - цитирует главу государства информагентство.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране будет достигнут осенью. Накануне майских праздников глава Минздрава отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России остаётся напряжённой. В связи с этим, по его словам, регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах.

Министр призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета». Приоритет при вакцинации, по его словам, необходимо отдавать пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.