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Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

15:24, 10 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что 21,5 млн россиян уже прошли через процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране, - цитирует главу государства информагентство.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране будет достигнут осенью. Накануне майских праздников глава Минздрава отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России остаётся напряжённой. В связи с этим, по его словам, регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах.

Министр призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета». Приоритет при вакцинации, по его словам, необходимо отдавать пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

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